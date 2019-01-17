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Разрабатываем
сильные бренды
и дизайн упаковки

Брендинговое агентство
Profsoyuz-creative

Profsoyuz-creative — современное брендинговое агентство с многолетним опытом в области корпоративного и потребительского брендинга.

Каждый успешный бизнес начинается с разработки бренда. И строится, как дом — кирпичик за кирпичиком. Мы разрабатываем только сильные бренды, цель которых — самые высокие позиции в бизнесе. Что для этого нужно? Сильная команда из настоящих профессионалов, сплоченная одной целью — делать свою работу качественно.

Мы успешно разрабатываем стратегию продвижения брендов и их позиционирования, проводим анализ рынка, разрабатываем название (нейминг), дизайн логотипа, фирменного стиля и упаковки.

Мы знаем, как грамотно разработать бренд и понимаем, как люди совершают покупки, в постоянно меняющемся мире потребителей, и используем это, чтобы всегда создавать и обеспечивать коммерчески привлекательный результат. Благодаря глубокому пониманию ситуации и глобальному стратегическому пониманию, мы каждый раз находим успешное решение. Мы гордимся своей гибкостью и прозрачностью на протяжении всего процесса, что позволяет нам адаптировать наши результаты к большинству проектов.

Наши проекты

Батончики Dr. Amaranth
Разработали яркий дизайн упаковки
Умные Сладости
Дизайн пастилы без сахара
蛋黄锅巴
Упаковка рисовых чипсов с яичным желтком
Топинат
Дизайн этикетки биологически активной добавки
LilPop
Дизайн логотипа и упаковки поп-корна из семян водяной лилии
Banana Joe
Дизайн упаковки банановых чипсов
Умные Сладости
Дизайн упаковки желейных конфет
Mortea
Дизайн упаковки чая
Smile
Упаковки для товаров личной гигиены
Big City Life Bio
Упаковка и логотип для биоразлагаемой продукции
Все проекты

Наши преимущества

Профессиональная команда.

Каждый специалист Profsoyuz-creative — гуру в своем деле. Все вместе, мы как детали одного четкого, слаженного механизма, который ведет нас к одной цели — успешной разработке каждого проекта, за который мы беремся.

Многолетний опыт.

За плечами каждого из нас — годы успешной работы. Мы оказываем полный спектр услуг в области дизайна опираясь на нашу экспертизу и многолетний опыт. Это позволяет достигать отличных результатов и увеличения продаж.

Бренд экспертиза.

Проводим многоуровневый аудит вашего бренда. Изучаем основных конкурентов и даем эффективные рекомендации по их опережению. Разрабатываем маркетинговую стратегию развития торговой марки для увеличения прибыли компании.

Знание рынка.

Мы курсе всех изменений и тенденций развития современного рынка и его потребностей. На основе структурного анализа вашего сегмента, разрабатываем сильный бренд или проводим успешный ребрендинг.

Клиентоориентированность.

Коммуникация и теплые отношения с нашими клиентами позволяют нам добиваться прекрасного результата в решении сложных задач и открывать новые горизонты для постоянного сотрудничества.

Авторский надзор.

Создаем целостный и эффективный образ торговой марки с последующим контролем его визуального соответствия в рекламных материалах. Благодаря авторскому надзору достигается максимальный маркетинговый эффект.

Наши услуги

Дизайн упаковки
Нейминг
Фудстайлинг
Фирменный стиль
Дизайн этикетки
Разработка логотипа
Стратегия бренда
Аудит бренда
Разработка брендбука

Брендинг и эффективный дизайн упаковки.

Основа брендинга — качественный анализ, который направлен на создание прочных взаимоотношений с клиентом, повышение узнаваемости торговой марки, а также позитивного имиджа и лояльности к продукту.

Создается эмоциональный образ товара и компании. И это то, что в конечном итоге и определяет конкурентоспособность продукции.

Грамотная разработка логотипа, креативного дизайна упаковки, меткого слогана, запоминающегося бренд-персонажа и других элементов, создаёт систему гармоничных взаимоотношений вашего бренда с вашими клиентами, и способствует увеличению продаж. Брендинговое агентство Profsoyuz-creative (г. Москва) предлагает понять суть вашего бренда, определить выгодную ценовую нишу, найти своего целевого покупателя. Создать неповторимый дизайн упаковки и этикетки продукции и достичь комплексных результатов в продвижении вашего бренда.

Помимо разработки миссии, концепции, стратегии, компетенции и визуального стиля, мы создаем идею, которая характеризует ваш бренд перед клиентом, открывает тот невидимый канал связи между продуктом и человеком, от которого и возникает взаимное притяжение.

Наши клиенты

Banana JOE Logo
Impex Logo
Wei Geng Logo
Happy Corn Logo
Верхневолжская
Magic Pop
Калинов Родник
Di&Di Logo
Кант
Kashmin Логотип

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