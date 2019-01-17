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Разрабатываем
сильные бренды
и дизайн упаковки

Брендинговое агентство
Profsoyuz-creative

Profsoyuz-creative — современное брендинговое агентство с многолетним опытом в области корпоративного и потребительского брендинга.

Каждый успешный бизнес начинается с разработки бренда. И строится, как дом — кирпичик за кирпичиком. Мы разрабатываем только сильные бренды, цель которых — самые высокие позиции в бизнесе. Что для этого нужно? Сильная команда из настоящих профессионалов, сплоченная одной целью — делать свою работу качественно.

Мы успешно разрабатываем стратегию продвижения брендов и их позиционирования, проводим анализ рынка, разрабатываем название (нейминг), дизайн логотипа, фирменного стиля и упаковки.

Мы знаем, как грамотно разработать бренд и понимаем, как люди совершают покупки, в постоянно меняющемся мире потребителей, и используем это, чтобы всегда создавать и обеспечивать коммерчески привлекательный результат. Благодаря глубокому пониманию ситуации и глобальному стратегическому пониманию, мы каждый раз находим успешное решение. Мы гордимся своей гибкостью и прозрачностью на протяжении всего процесса, что позволяет нам адаптировать наши результаты к большинству проектов.

СТРАТЕГИЯ БРЕНДА
  • анализ рынка
  • определение ценовой ниши
  • построение платформы бренда
  • коммуникационная стратегии бренда
  • позиционирование бренда
РАЗРАБОТКА БРЕНДА
  • название бренда (нейминг)
  • дизайн логотипа и фирменного стиля
  • создание гайдлайна и брендбука
  • дизайн визуальных атрибутов бренда
  • разработка бренд-персонажа
ДИЗАЙН УПАКОВКИ
  • работка дизайна упаковки и этикетки
  • адаптация дизайна на SKU
  • фотосъемка и фудстайлинг
  • верстка оригинал-макетов
  • припресс, подготовка к печати

Наши проекты

Mortea
Di&Di
Мими
Мишки
SMART
SWEETS
Roots
Big
City
Life
Upple
Калинов
Smile
weigeng
Chicken
Cookie
Bites
LolUno
...как
у мамы!
Больше проектов

Наши преимущества

Профессиональная команда.

Каждый специалист Profsoyuz-creative — гуру в своем деле. Все вместе, мы как детали одного четкого, слаженного механизма, который ведет нас к одной цели — успешной разработке каждого проекта, за который мы беремся.

Многолетний опыт.

За плечами каждого из нас — годы успешной работы. Мы оказываем полный спектр услуг в области дизайна опираясь на нашу экспертизу и многолетний опыт. Это позволяет достигать отличных результатов и увеличения продаж.

Бренд экспертиза.

Проводим многоуровневый аудит вашего бренда. Изучаем основных конкурентов и даем эффективные рекомендации по их опережению. Разрабатываем маркетинговую стратегию развития торговой марки для увеличения прибыли компании.

Знание рынка.

Мы курсе всех изменений и тенденций развития современного рынка и его потребностей. На основе структурного анализа вашего сегмента, разрабатываем сильный бренд или проводим успешный ребрендинг.

Клиентоориентированность.

Коммуникация и теплые отношения с нашими клиентами позволяют нам добиваться прекрасного результата в решении сложных задач и открывать новые горизонты для постоянного сотрудничества.

Авторский надзор.

Создаем целостный и эффективный образ торговой марки с последующим контролем его визуального соответствия в рекламных материалах. Благодаря авторскому надзору достигается максимальный маркетинговый эффект.

Наши услуги

Фудстайлинг
Дизайн этикетки
Фирменный стиль
Аудит бренда
Нейминг
Разработка логотипа
Разработка брендбука
Стратегия бренда
Дизайн упаковки

Брендинг и эффективный дизайн упаковки.

Основа брендинга — качественный анализ, который направлен на создание прочных взаимоотношений с клиентом, повышение узнаваемости торговой марки, а также позитивного имиджа и лояльности к продукту.

Создается эмоциональный образ товара и компании. И это то, что в конечном итоге и определяет конкурентоспособность продукции.

Грамотная разработка логотипа, креативного дизайна упаковки, меткого слогана, запоминающегося бренд-персонажа и других элементов, создаёт систему гармоничных взаимоотношений вашего бренда с вашими клиентами, и способствует увеличению продаж. Брендинговое агентство Profsoyuz-creative (г. Москва) предлагает понять суть вашего бренда, определить выгодную ценовую нишу, найти своего целевого покупателя. Создать неповторимый дизайн упаковки и этикетки продукции и достичь комплексных результатов в продвижении вашего бренда.

Помимо разработки миссии, концепции, стратегии, компетенции и визуального стиля, мы создаем идею, которая характеризует ваш бренд перед клиентом, открывает тот невидимый канал связи между продуктом и человеком, от которого и возникает взаимное притяжение.

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