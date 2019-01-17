Profsoyuz-creative

Основа брендинга — качественный анализ, который направлен на создание прочных взаимоотношений с клиентом, повышение узнаваемости торговой марки, а также позитивного имиджа и лояльности к продукту.

Создается эмоциональный образ товара и компании. И это то, что в конечном итоге и определяет конкурентоспособность продукции.